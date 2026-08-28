На Украине уничтожен один из крупнейших заводов по производству водки

На Украине после ударов полностью сгорел завод по производству водки «Хортица»На подконтрольной Киеву территории Запорожской области полностью сгорел один из крупнейших украинских ликероводочных заводов, производящий известную водку «Хортица».
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