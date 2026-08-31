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Тимур Кол — об обмене в «Нефтехимик»: «Могу сказать Профаке спасибо за то, что я оказался здесь»

Тимур Кол — об обмене в «Нефтехимик»: «Могу сказать Профаке спасибо за то, что я оказался здесь»

Новичок «Нефтехимика», 20-летний защитник Тимур Кол рассказал, как осваивается в нижнекамском клубе.Новичок «Нефтехимика», 20-летний защитник Тимур Кол рассказал, как осваивается в нижнекамском клубе.

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