Новичок «Нефтехимика», 20-летний защитник Тимур Кол рассказал, как осваивается в нижнекамском клубе.Новичок «Нефтехимика», 20-летний защитник Тимур Кол рассказал, как осваивается в нижнекамском клубе.
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