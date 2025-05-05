Президент Палестины 10 мая обсудит с Путиным ситуацию в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе своего визита в Москву намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 10 мая ситуацию в секторе Газа, заявил ТАСС советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии