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Нижегородская правда

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570 тысяч рублей лишилась нижегородка при попытке продать инвалидное кресло

В Нижнем Новгороде лишилась своих сбережений 40-летняя жительница Канавинского района. Как сообщили в пресс-службе городского Управления МВД, она разместила в интернете объявление о продаже инвалидного кресла.

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