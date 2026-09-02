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Царьград

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Илон Маск предложил разместить спутники между Солнцем и Землёй для борьбы с потеплением

Илон Маск предложил разместить спутники между Солнцем и Землёй для борьбы с потеплением

Американский предприниматель заявил, что умные аппараты в точках Лагранжа, доставляемые с Луны, смогут регулировать климат на планете в течение миллиарда лет.

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