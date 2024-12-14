НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калуге чествовали бывшего директора КАДВИ Юрия Лейковского

В Калуге чествовали бывшего директора КАДВИ Юрия Лейковского

Губернатор лично вручил Юрию Лейковскому регалии почетного гражданина Калужской области. Этого звания бывший директор КАДВИ был удостоен еще летомГубернатор лично вручил Юрию Лейковскому регалии почетного гражданина Калужской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх