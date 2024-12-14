В Калуге чествовали бывшего директора КАДВИ Юрия Лейковского

Губернатор лично вручил Юрию Лейковскому регалии почетного гражданина Калужской области. Этого звания бывший директор КАДВИ был удостоен еще летомГубернатор лично вручил Юрию Лейковскому регалии почетного гражданина Калужской области.
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