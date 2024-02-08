В Торжке девушка-продавец украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Тверской области в городе Торжок продавец-консультант, работавшая в ларьке, украла около 800 лотерейных билетов на сумму примерно 165 тысяч рублей, однако не выиграла ни по одному из них, сообщили в региональной полиции.
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