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В Торжке девушка-продавец украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Торжке девушка-продавец украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Тверской области в городе Торжок продавец-консультант, работавшая в ларьке, украла около 800 лотерейных билетов на сумму примерно 165 тысяч рублей, однако не выиграла ни по одному из них, сообщили в региональной полиции.

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Комментарии
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Александр
Вот вам и РАЗМЕЧТАЛИОН!
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