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Геррейру не сыграет с «Реалом. Де Лигт и Мусиала вернулись к командным тренировкам «Баварии»

Защитник «Баварии» получил повреждение в матче со «Штутгартом» (1:3), он был заменен на 17-й минуте встречи и позже передвигался на костылях.

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