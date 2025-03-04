В игре Kingdom Come 2 предусмотрен простой и эффективный механизм, который предотв...

В игре Kingdom Come 2 предусмотрен простой и эффективный механизм, который предотвращает использование читовИндржих – это фотограф, который настолько поглощён своим увлечением, что не может сдерживать эмоции даже в тех ситуациях, когда требуется соблюдать тишину.
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