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Россияне возмущаются доходами блогеров

Россияне возмущаются доходами блогеров

Россиян раздражают огромные деньги, «падающие с небес» на «певцов ртом» и блогеров. Те доходы, которыми избалованы эстрадные «блестки», и ведущие во многом «неочёмные» аккаунты в «запрещеннограмме» блогеры нередко кичатся баснословными суммами, выкидываемыми на дорогие шмотки и аксессуары, большинству россиян даже не смогут присниться.

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