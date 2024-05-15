Как живется Германии без российского газа

Еще недавно Германия умела заключать хорошие сделки. Уязвимое и стесненное положение ФРГ и ГДР в годы холодной войны вынуждало политиков по обе стороны Берлинской стены искать способы адаптироваться к непростой для себя международной ситуации.
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