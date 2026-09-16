Лавров: подготовка к войне с Россией стала популярной темой выступлений

Подготовка к войне с Россией стала самой популярной темой выступлений европейских элит, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи.
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