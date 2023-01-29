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Карим Халили: «В октябре-ноябре что-то пошло не так. Болезней не было, но я выполнил план от и до – наверное, где-то нужно было себя остановить»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своем физическом состоянии. – Начало сезона – это один из худших декабрей в моей карьере, январь сюда сейчас тоже можно отнести.

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