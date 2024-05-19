RTX 4060 и RTX 4060 Ti уверенно лидируют, а RTX 4070 Super растёт внушительными темпами. Появилась свежая статистика DIY-рынка видеокарт Южной Кореи

Аналитики Danawa Research поделились статистикой южнокорейского рынка видеокарт DIY. Информация, конечно, достаточно специфическая, однако такие данные попадают в Сеть довольно редко, так что даже в случае далёкого рынка Южной Кореи они выглядят интересно.