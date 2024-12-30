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Царьград

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Русский сержант Арген Адаев уничтожил группу врагов в успешной атаке

Русский сержант Арген Адаев уничтожил группу врагов в успешной атаке

Русский сержант Арген Адаев блестяще проявил себя в сражении с украинскими боевиками, лично нейтрализовав фланговую группу противника.

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