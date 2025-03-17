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Царьград

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Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Степовое в Запорожье

Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Степовое в Запорожье

Российские войска прорвали оборону ВСУ в селе Степовое, Запорожская область. Владимир Рогов сообщил, что взятие восточной части села сопровождалось освобождением восьми квадратных километров территории.

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