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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф выиграла третий матч подряд против топ-2

Гауфф выиграла третий матч подряд против топ-2

Американка в финале United Cup обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек со счетом 6:4, 6:4. Ранее на итоговом турнире WTA Гауфф также победила польку в группе (6:3, 6:4), а в полуфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (7:6(4), 6:3).

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