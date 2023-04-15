Слово и дело

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Перенесшая пластические операции Роза Сябитова рассказала, какой видит себя в старости

Перенесшая пластические операции Роза Сябитова рассказала, какой видит себя в старости

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова, наиболее известная по телепередаче «Давай поженимся!» на Первом канале, порассуждала на тему старения.

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