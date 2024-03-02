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Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами

Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами

Началось тестовое голосование перед выборами Президента России. Оно продлится с 10:00 до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

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