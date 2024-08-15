15 августа в России отмечают День археолога, праздник сладких огурцов и День памяти Виктора Цоя

Сегодня, 15 августа, отмечается сразу несколько значимых профессиональных и памятных дат. Вместе с этим днем связаны истории археологов, авиастроителей, поклонников сладких огурцов и тех, кто чтит память рок-легенды Виктора Цоя.
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