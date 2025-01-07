В России высказались об угрозах США Пекину за сотрудничество с Москвой

Анатолий Рябенко

Лай трусливого шакала на захват добычи. Такие номера из США уже не проходят. Любое государство быстро исчезает с поля действий США. Посмотреть на БРИКС, куда многое обратили свои взоры уходя из под влияния США. А это хороший удар по США, которые для наращивания своей мощи хотят присоединить к себе Канаду, Гренландию ... .