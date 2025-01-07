Сотрудничество Москвы и Пекина не пострадает, несмотря на угрозы США в адрес КНР, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В России высказались об угрозах США Пекину за сотрудничество с Москвой
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Лай трусливого шакала на захват добычи. Такие номера из США уже не проходят. Любое государство быстро исчезает с поля действий США. Посмотреть на БРИКС, куда многое обратили свои взоры уходя из под влияния США. А это хороший удар по США, которые для наращивания своей мощи хотят присоединить к себе Канаду, Гренландию ... .
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15 час.
Сергей Oблезов
Очередной не отвеченный плевок в адрес Великой Державы!
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12 час.
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