Эксперт объяснил, можно ли отказаться от путевки в страну, где произошло стихийное бедствие

Без штрафов возврат денег возможен только при наличии официальных ограничительных мер Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что отказ от туристических услуг (путевок и авиабилетов) возможен всегда, но условия возврата средств зависят от обстоятельств.
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