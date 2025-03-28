Эксперт объяснил, можно ли отказаться от путевки в страну, где произошло стихийное бедствие

Без штрафов возврат денег возможен только при наличии официальных ограничительных мер Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что отказ от туристических услуг (путевок и авиабилетов) возможен всегда, но условия возврата средств зависят от обстоятельств.