Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А он былза кого?Украинский чемпио...
  • Eduard
    Это не помощь,а ВМЕШАТЕЛЬСТВО!Нимёллер: Киев до...
  • Eduard
    Вассалы Америки,а потом прр Свободу говорят!Политолог Варга з...

Кардиолог Шляхто объяснил, какие продукты могут вызвать повышенное давление

Кардиолог Шляхто объяснил, какие продукты могут вызвать повышенное давление

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто предупредил в разговоре с РИА Новости о вредных последствиях избыточного потребления соли и продуктов, содержащих большое количество соли, на артериальное давление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх