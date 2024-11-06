Кардиолог Шляхто объяснил, какие продукты могут вызвать повышенное давление

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто предупредил в разговоре с РИА Новости о вредных последствиях избыточного потребления соли и продуктов, содержащих большое количество соли, на артериальное давление.
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