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Евросоюз может нарваться на иск от России на 1 311 тонн золота

Европа требует вернуть Румынии золотые запасы, но рискует получить встречные требования от России, заявил профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов, комментируя требования Европарламента к России вернуть Румынии 90 тонн золотых резервов, переданных на хранение в 1916 году.

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