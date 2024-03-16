Евросоюз может нарваться на иск от России на 1 311 тонн золота

Европа требует вернуть Румынии золотые запасы, но рискует получить встречные требования от России, заявил профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов, комментируя требования Европарламента к России вернуть Румынии 90 тонн золотых резервов, переданных на хранение в 1916 году.