В Липецкой области автоинспекторы проводят профилактические инструктажи с малышами и их родителями- автомобилистами

В эти дни сотрудники областной Госавтоинспекции проводят разнообразные профилактические и просветительские мероприятия, направленные на предотвращение детского дорожного травматизма, адаптацию несовершеннолетних к интенсивному дорожному движению после летнего отдыха.
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