Увлекательная экскурсия в 21 пожарно ‑ спасательную часть: школьники примерили роль огнеборцев. В рамках летней профилактической работы с подрастающим поколением воспитанники пришкольного лагеря города Андреаполь побывали на экскурсии в 21‑й пожарно‑спасательной части — сообщает Главное управление МЧС России по Тверской области.