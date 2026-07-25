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Из лагеря — в гости к спасателям: дети из Андреаполя побывали в пожарно ‑ спасательной части

Из лагеря — в гости к спасателям: дети из Андреаполя побывали в пожарно ‑ спасательной части

Увлекательная экскурсия в 21 пожарно ‑ спасательную часть: школьники примерили роль огнеборцев. В рамках летней профилактической работы с подрастающим поколением воспитанники пришкольного лагеря города Андреаполь побывали на экскурсии в 21‑й пожарно‑спасательной части — сообщает Главное управление МЧС России по Тверской области.

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