Главе ведомства представят доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб один из водителей в Краснодарском крае

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб 21-летний молодой человек (ч.