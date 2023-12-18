Главе ведомства представят доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб один из водителей в Краснодарском крае

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб 21-летний молодой человек (ч.
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