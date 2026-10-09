Конференция по социальной архитектуре объединит более 600 экспертов из 30 стран

23–24 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».
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