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Регион 29

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Конференция по социальной архитектуре объединит более 600 экспертов из 30 стран

Конференция по социальной архитектуре объединит более 600 экспертов из 30 стран

23–24 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

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