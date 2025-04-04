Улицы крупного европейского города из-за забастовки мусорщиков заполонили крысы

С нашествием противных грызунов столкнулся один из крупнейших городов Великобритании. Вооружившись фонариками и тепловизионной камерой, корреспондент Sky в Мидленде Лиза Дауд поговорила с жителями Бирмингема, сражающимися с «крысиным супермагистралью».
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