Улицы крупного европейского города из-за забастовки мусорщиков заполонили крысы

С нашествием противных грызунов столкнулся один из крупнейших городов Великобритании. Вооружившись фонариками и тепловизионной камерой, корреспондент Sky в Мидленде Лиза Дауд поговорила с жителями Бирмингема, сражающимися с «крысиным супермагистралью».