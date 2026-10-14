Зеленский пожаловался на отсутствие уже второго предупреждения США о ракетах РФ Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто признал, что американская сторона уже во второй раз не предупредила Киев об ударе баллистическими ракетами.
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