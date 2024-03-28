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Гол Зуба помог «Оттаве» разгромить «Баффало»

Гол Зуба помог «Оттаве» разгромить «Баффало»

«Оттава» на выезде забросила четыре шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз». В ночь на 28 марта в Баффало (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз».

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