Гол Зуба помог «Оттаве» разгромить «Баффало»

«Оттава» на выезде забросила четыре шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз». В ночь на 28 марта в Баффало (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз».