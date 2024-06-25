«Включение кондиционера в транспорте должно согласовываться со всеми пассажирами» - глава омского дептранса Кормилец.
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«Включение кондиционера в транспорте должно согласовываться со всеми пассажирами» - глава омского дептранса Кормилец.