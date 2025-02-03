Под Волгоградом после падения обломков БПЛА произошли возгорания на НПЗ

В Волгоградской области после падения обломков беспилотника произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
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