Посол РФ в Израиле рассказал, как он видит будущее на Ближнем Востоке Ирэн ОрлонскаяВ Израиле сформировано правительство ЧП, включающее премьер-министра страны Нетаньяху, лидера оппозиции Бени Ганца, главу Минобороны Йоава Галанта и двух наблюдателей.
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