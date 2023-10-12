Посол РФ в Израиле рассказал, как он видит будущее на Ближнем Востоке Ирэн ОрлонскаяВ Израиле сформировано правительство ЧП, включающее премьер-министра страны Нетаньяху, лидера оппозиции Бени Ганца, главу Минобороны Йоава Галанта и двух наблюдателей.