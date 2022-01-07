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Спаллетти об 1:1 с «Юве»: «Наполи» приезжал в Турин за 3 очками. Жаль, не удалось победить»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча Серии А с «Ювентусом» (1:1). «Мы приезжали в Турин за тремя очками, несмотря на то, что перед матчем пришлось преодолеть множество трудностей.

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