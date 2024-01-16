«Коммерсантъ» узнал обоснования Генпрокуратуры для конфискации активов «Рольфа»

Генпрокуратура считает, что основатель одного из крупнейших автодилеров страны — ГК «Рольф» — Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России», а сами компании являлись «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений.