«Коммерсантъ» узнал обоснования Генпрокуратуры для конфискации активов «Рольфа»

Генпрокуратура считает, что основатель одного из крупнейших автодилеров страны — ГК «Рольф» — Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России», а сами компании являлись «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений.
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