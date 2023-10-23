Окружить и уничтожить: На штурм Авдеевки брошены 15 российских полков

ВС РФ брать приходится бетонированные и заминированные укрепрайоны, строившиеся 9 лет Константин Ольшанский Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Бои под Авдеевкой позволят решительно сдвинуть чашу весов в пользу российских сил.
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