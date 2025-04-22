Как выглядит модное окрашивание с аппетитным названием «цитрусовый блонд»

Когда речь заходит о бьюти-экспериментах, Кристен Стюарт не знает границ. От лоснящихся локонов до обесцвеченной пикси — актриса уже давно доказала: меняться не просто можно, а нужно! На премьере фильма «Люби меня» Кристен удивила новым окрашиванием, которое мгновенно получило аппетитное название — цитрусовый блонд.