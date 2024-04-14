Осетинский пирог с сыром и картофелем: сочный даже на второй день. Рецепт получается у всех с первого раза

Приготовление подлинных осетинских пирогов в домашних условиях не составит особого труда. Более того, для приготовления восхитительных пирогов вам понадобятся лишь самые простые продукты - сыр, картофель для начинки и, конечно же, немного теста.
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