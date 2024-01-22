Бывший начальник штаба миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Киев не должен стесняться проявлять агрессию против России, даже в том случае, если она предполагает уничтожение населения.
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