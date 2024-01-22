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  • Гарий Щерба
    Да надо быть просто  УМАЛИШЕННЫМ  что бы  проситьса в гражданство   НАЦИСТОВ ....!!!Киев откажет всем...
  • Людмила Письменская
    И попали?Хуситы атаковали ...
  • Гарий Щерба
    ......БАЛО  ТРЕСНЕТ ...!!! Не за  ГОРАМИ ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ , когда  ПРОКЛЯТЫЙ  остров  будет разговаривать на АРАБСКОМ  ...«Не надо стеснять...

«Не надо стесняться»: экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

«Не надо стесняться»: экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

Бывший начальник штаба миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Киев не должен стесняться проявлять агрессию против России, даже в том случае, если она предполагает уничтожение населения.

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Комментарии
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Гарий Щерба
......БАЛО  ТРЕСНЕТ ...!!! Не за  ГОРАМИ ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ , когда  ПРОКЛЯТЫЙ  остров  будет разговаривать на АРАБСКОМ  а  АБОРИГЕНЫ  будут  МЕНЬШИНСТВОМ , ну а за  БОЛЬШОЙ ЛУЖЕЙ вообще  ВЕСЕЛЕЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА .............................
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