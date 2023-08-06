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Бывший американский разведчик Риттер заявил, что Зеленский отправил бронетанковые отряды ВСУ на убой по указанию НАТО

Бывший американский разведчик Риттер заявил, что Зеленский отправил бронетанковые отряды ВСУ на убой по указанию НАТО

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в воскресенье заявил, что главы стран-членов НАТО вновь заставили президента Украины Владимира Зеленского отправить механизированные батальоны на убой.

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