Шор: ситуация в США вокруг Трампа похожа на происходящее в политике в Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что ситуация вокруг предстоящих выборов американского президента, которая привела к покушению на политика, кандидата в главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, напоминает происходящее и в молдавской политике.
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