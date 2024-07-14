Шор: ситуация в США вокруг Трампа похожа на происходящее в политике в Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что ситуация вокруг предстоящих выборов американского президента, которая привела к покушению на политика, кандидата в главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, напоминает происходящее и в молдавской политике.