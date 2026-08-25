В ДНР ликвидирован полковник ВСУ Змунчило, планировавший провокацию на ЗАЭС

Замкомандира бригады РХБЗ ВСУ ликвидирован в ДНР.В ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике уничтожен заместитель командира 704-й бригады радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Украины полковник Константин Змунчило.
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