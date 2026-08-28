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Русское оружие

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📷❗️Министерство обороны США и корпорация Boeing инициировали масштабную программу F-15 Eagle Crest, совокупная стоимость которой по контракту с неопределенным объемом (IDIQ) достигает 131,23 млрд.

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