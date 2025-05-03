Сварил 198 буржуек для бойцов СВО, восстановил детсад и строит храм: как волонтëр из Крыма, не жалея здоровья, продолжает своё служение людям

Волонтёр из Михайловки Сакского района Николай Рудкивский, или дядя Коля, как называют его односельчане, собственноручно сварил 198 печек-буржуек для бойцов СВО и настолько увлёкся этим благим делом, что совсем забыл о себе.
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