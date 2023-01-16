Командир вертолета Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой

Командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) с позывным Лесоруб рассказал, за что считает боевую машину элегантным вертолетом и описал пятисекундный маневр перед атакой позиций противника в зоне спецоперации.