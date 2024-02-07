Что запрещено делать в Григорьев день. Народные приметы на 7 февраля 2024

7 февраля православные чтят память святителя Григория Богослова.В народе он называется Григорьевым днем, а также днем Григория Весноуказателя, поскольку в эту дату уже можно было ожидать, что погода сменит зимний нрав на весенний.
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