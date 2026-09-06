Microsoft представила Project Zenith — модификацию Windows 11 для разработчиков

Компания Microsoft объявила о выпуске Project Zenith — специальной модификации операционной системы Windows 11, ориентированной исключительно на потребности разработчиков программного обеспечения.
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