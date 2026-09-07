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За день над регионами России сбито 32 украинских беспилотника

За день над регионами России сбито 32 украинских беспилотника

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 7 сентября 2026 года, в понедельник.

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