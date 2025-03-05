Трамп получил письмо Зеленского. Украина готова к мирным переговорам

Американский президент заявил, что Киев сообщил о готовности начать диалог по урегулированию.Дональд Трамп получил письмо от Владимира Зеленского, в котором сказано, что Украина готова к переговорам по урегулированию конфликта.
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